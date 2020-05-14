Азербайджанские шахматисты не получили приглашение на онлайн-турнир

Магнус Карлсен https://report.az/storage/news/a32c37e45951c589a12fc1581f05d05f/25bc8b62-fea8-4de7-89aa-f0338264556a_292.jpg

Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен выступил организатором шахматного турнира из пяти туров, которые пройдут в онлайн-режиме во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на Chess24, общий призовой фонд турнира составит 1 млн долларов США.

В мае завершился ставший первым в туре супертурнир Magnus Carlsen Invitational (250 тыс. долларов США), в котором принимали участие восемь шахматистов. Победителем стал Карлсен, обыгравший в финале американца Хикару Накамуру.

"Турнир получился достаточно интересным, мы получили хорошие отзывы от игроков, партнеров и зрителей. Так как проведение турниров по различным видам спорта при реальном участии пока невозможно, организация онлайн-тура является, по моему мнению, необходимым шагом для шахмат в данное время", - заявил Карлсен.

Следующим турниром серии станет Lindores Abbey Rapid Challenge, который пройдет с 19 мая по 3 июня с участием 12 шахматистов, среди которых Карлсен, китайцы Дин Лижэнь, Вэй И и Юй Янъи, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, армянин Левон Аронян, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, иранец Алиреза Фируджа, а также россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Даниил Дубов. Сначала гроссмейстеры в течение трех дней сыграют 11 партий в круговом турнире в дисциплине "рапид", лучшие восемь шахматистов выйдут в плей-офф, где определят сильнейшего, каждый матч будет проходить до трех побед.

Отметим, что как и в предыдущем супертурнире, и на этот раз Карлсен не отправил приглашение азербайджанским гроссмейстерам.