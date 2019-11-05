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Азербайджанские хапкидисты завоевали 17 медалей на чемпионате мира - ФОТО

​Азербайджанские хапкидисты завоевали 17 медалей на чемпионате мира
© Foto: "Report"

В итальянском городе Каррара завершился чемпионат мира по хапкидо, входящий в боевое искусство Кореи.

Как передает Report, на этом престижном турнире Азербайджан был представлен с 6 спортсменами, которые завоевали 17 медалей.

Сегодня команда по хапкидо вернулась на Родину.

На соревновании приняли участие более 5 тысячи атлетов из 40 стран мира. Из 17 медалей, 8 пришлись на долю Сулеймана Мамедова (5 золотых и 3 серебряных), являющийся главным тренером сборной, а также президентом Федерации хапкидо.

Еще три медали на чемпионате мира завоевал Ариф Мустафаев.

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