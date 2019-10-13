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Азербайджанские гимнасты завоевали лицензии на Олимпийские игры-2020 - ФОТО

Азербайджанские гимнасты завоевали лицензии на Олимпийские игры-2020

Вслед за "художницами", представители азербайджанской женской и мужской спортивной гимнастики также завоевали лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, Марина Некрасова и Иван Тихонов обеспечили лицензию на Олимпийские игры, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья в ходе чемпионата мира по спортивной гимнастике, который состоялся 4-13 октября в Штутгарте (Германия).

Стоит отметить, что лицензия М.Некрасовой является первой олимпийской лицензией в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана, и азербайджанская спортсменка впервые примет участие в Олимпийских играх по этому виду в столице Японии.

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