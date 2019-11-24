​Азербайджанские фехтовальщицы выступили на этапе Кубка мира

Национальная сборная команда по женской сабле приняла участие на этапе Кубка мира, который прошел во французском Орлеане.

Как передает Report со ссылкой на федерацию фехтования Азербайджана, Сабина Керимова прошла групповой этап с 4 победами в 6 встречах. В первой встрече плей-офф победила румынскую саблистку Андреа Лупу со счетом 15:12, в следующей встрече китайскую спортсменку Инцзя Мани со счетом 15:8. Наша саблистка продолжила свое успешное выступление и на следующих этапах плей-офф одержала вверх над Ириной Векки из Италии - 15:14 и над кореянкой Джису Юна со счетом 15:10. Единственное поражение Сабины было с победительницей турнира, Манун Брюне из Франции. Сабина Керимова, проигравшая своей оппонентке со счётом 11:15 в 1/8 финала, заняла 15-е место в финальном рейтинге престижного соревнования, в котором соревновались более 200 спортсменов.

Анна Башта, прошедшая групповой этап с 5 победами, вышла в основную стадию турнира, победив Анастасию Гулик (15:5) и болгарку Джоанну Ильеву (15:14) в плей-офф. Анна уступила греческой спортсменке Деспине Георгиаду в 1/32 финала со счетом 12:15.

Севиль Буньятова и Валерия Большакова также успешно прошли групповой этап, но не смогли достичь главной стадии турнира. Севиль Буньятова в первом матче плей-офф одержала вверх над казахстанской саблисткой Айгерим Сарибая со счетом 15:14 и проиграла в следующей встрече Селие Суенсе Переса из Испании со счетом 7:15. Валерия Большакова выиграла Эмму Нейкову из Болгарии со счетом 15:13 в своей первой встрече плей-офф, но уступила в 1/32 финала польской саблистке Марте Пуде со счетом 14:15.