Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на турнире "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты остались без медалей на турнире "Большого шлема" в столице Франции Париже.

Как передает Report, самый высокий результат среди спортсменов сборной показал Мамедали Мехдиев (90 кг). 27-летний спортсмен в схватке за бронзовую медаль уступил кубинцу Ивану Фелипе Сильве Моралесу.

Ни один из остальных 16 азербайджанских дзюдоистов (11 мужчин и 5 женщин) не смогли пробиться в четвертьфинал.

Отметим, что в турнире "Большого шлема" приняли участие 680 дзюдоистов из 115 стран (405 мужчин и 275 женщин).