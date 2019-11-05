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Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину - ФОТО

​Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину

Дзюдоисты национальной сборной Азербайджана, успешно выступившие на чемпионате Европы среди атлетов до 23 лет в российском городе Ижевск, вернулись на Родину.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили представители общественности, СМИ и т.д.

Отметим, что в активе коллектива две награды: золото Рашида Мамедалиева (73 кг) и бронза Нурлана Османова (66 кг).

Азербайджан на чемпионате континента представлял и арбитр Назим Умбаев. Он провел два финала, а также несколько принципиальных схваток.

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