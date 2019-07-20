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Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали 3 медали - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы взяли 3 медали

В столице Чехии городе Прага стартовал молодёжный Кубок Европы по дзюдо.

Как передаёт Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию дзюдо, в первый день международного турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали.

Выступающий в весовой категории 60 кг Ровшан Алиев одержал победу во всех поединках и завоевал золотую медаль. Другой азербайджанский спортсмен, выступающий в этой весовой категории, Рашад Елкиев взял бронзу. Давуд Аббаслы, выступающий в весовой категории 66 кг, также завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, молодёжная сборная Азербайджана в первый день турнира в Праге записала в актив 1 золотую и 2 бронзовые медали. Отметим, что в Кубке Европы соревнуются 437 дзюдоистов из 39 стран.

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