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Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах в Австрии

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах

Национальные команды Азербайджана по дзюдо направились в Австрию.

Как сообщает Report, дзюдоисты проводят учебно-тренировочные сборы в Миттерсилле. 

В процессе подготовки принимают участие национальная команда, паралимпийцы и женская команда. 

Отметим, что в учебно-тренировочных сборах в Австрии принимают участие сильнейшие национальные команды стран мира. В этом году 1500 дзюдоистов из 67 стран готовятся к Летним Олимпийским Играм в Токио.

Учебно-тренировочные сборы в Миттерсилле завершатся 15 января.

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