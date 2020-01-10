Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах в Австрии

Национальные команды Азербайджана по дзюдо направились в Австрию.
Как сообщает Report, дзюдоисты проводят учебно-тренировочные сборы в Миттерсилле.
В процессе подготовки принимают участие национальная команда, паралимпийцы и женская команда.
Отметим, что в учебно-тренировочных сборах в Австрии принимают участие сильнейшие национальные команды стран мира. В этом году 1500 дзюдоистов из 67 стран готовятся к Летним Олимпийским Играм в Токио.
Учебно-тренировочные сборы в Миттерсилле завершатся 15 января.
Təbriz QuliyevАвтор новости