Азербайджанские борцы выступят в турнире памяти Яшара Догу

11-14 июля в Стамбуле пройдет посвященный памяти Яшара Догу турнир по вольной и женской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в проходящих в 47-й раз соревнованиях нашу страну представят спортсмены по вольной борьбе.

В турнире рейтингового характера под руководством главного тренера Сайпуллы Абсаидова и старшего тренера Залимхана Гусейнова на ринг выйдут Георгий Эдишерашвили (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Муртузали Муслимов, Гитинамагомед Гаджиев (оба 70 кг), Махал Новрузов (74 кг), Абубакр Абакаров (79 кг), Александр Гостиев, Мурад Сулейманов (оба 86 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг) и Асланбек Алборов (97 кг).

Отметим, что традиционные соревнования рассудят судьи олимпийской категории Хиджар Шарифов и Интигам Алыев.