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Азербайджанские борцы попали в "десятку" мирового рейтинга

Азербайджанские борцы попали в "десятку" мирового рейтинга

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Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал новый рейтинговый список по олимпийским весовым категориям.

Как передает Report, двое членов сборной Азербайджана по вольной борьбе попали в первую "десятку" в своих весовых категориях.

Обладатель серебряной медали чемпионата мира Шариф Шарифов (97 кг) с 40 очками занимает третье место. Бронзовый призер первенства Европы Джамаледдин Мухаммедов (125 кг) же с 34 очками стал четвертым.

Из греко-римских борцов в ТОП-10 попал лишь чемпион Европы Санан Сулейманов (77 кг). Он занял 9-ое место с 22 очками.

Среди азербайджанских спортсменок в "десятке" оказалась Мария Стадник. Чемпионка мира и Европы заняла второе место с 60 очками.

Отметим, что рейтинг формируется на основе результатов чемпионата мира и проводимых после него важных турниров. 

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