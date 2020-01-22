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Азербайджанская спортсменка: Постараюсь завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры

Азербайджанская спортсменка: Постараюсь завоевать лицензию на зимние О

"Я недовольна своим выступлением. Хотела показать лучший результат, но в моем выступлении были недочеты". 

Как сообщает Report, об этом официальному сайту Национального олимпийского комитета сказала азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова, принявшая участие на зимних юношеских Олимпийских играх в городе Лозанна (Швейцария). 

По словам 17-летней спортсменки, она намерена работать над ошибками и максимально показать свои навыки: "Постараюсь завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине".

Сегодня завершатся начавшиеся 9 января олимпийские игры "Лозанна-2020". 

Екатерина Рябова завершила соревнования на 8-й строчке. 

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