Азербайджанская спортсменка: Постараюсь завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры

"Я недовольна своим выступлением. Хотела показать лучший результат, но в моем выступлении были недочеты".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту Национального олимпийского комитета сказала азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова, принявшая участие на зимних юношеских Олимпийских играх в городе Лозанна (Швейцария).

По словам 17-летней спортсменки, она намерена работать над ошибками и максимально показать свои навыки: "Постараюсь завоевать лицензию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине".

Сегодня завершатся начавшиеся 9 января олимпийские игры "Лозанна-2020".

Екатерина Рябова завершила соревнования на 8-й строчке.