Азербайджанская гимнастка завоевала серебро Универсиады - ФОТО

Азербайджан записал ещё одну медаль в свой актив на 30-й Летней Универсиаде в Наполи.

Как передаёт Report, в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике Зохра Агамирова взяла серебряную медаль по программе многоборья.

По сумме 4 движений Агамирова набрала 75,425 балла и заняла 2 место среди 32 спортсменов. Золотую медаль с 83,600 балла завоевала россиянка Екатерина Селезнёва, бронзу - с 72,600 балла гимнастка из США Лаура Зенг.

Отметим, что в данный момент Азербайджана с 2 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями занимает 17-е место.