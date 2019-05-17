Азербайджанская гимнастка получила путевку в финал чемпионата Европы

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал проходящего в Баку чемпионата Европы.

Как сообщает Report, азербайджанские грации Зохра Агамирова и Вероника Гудис выступили во втором потоке.

Зохра получила за обруч оценку 20.050, обосновалась на восьмом месте и завоевала путевку в финал. Вероника удостоилась оценки 18.250 и стала девятнадцатой.

Хотя в упражнениях с мячом Зохра Агамирова набрала одинаковое количество очков, она стала 9-ой и не смогла пройти в финал. Вероника Гудис заняла 26 место с 17.900 очками.

Отметим, что финал указанных соревнований пройдет 19 мая. До этого молодежная сборная Азербайджана получила путевку в решающий этап в композиции с обручами. Указанный финал также состоится 19 мая.