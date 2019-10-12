Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на кубке Европы

В Эстонии стартовал открытый кубок Европы по дзюдо.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, представляющий нашу страну на международном турнире Александра-Лариса Флорина завоевала бронзовую медаль.

Выступавшая в весовой категории до 57 кг, румынский легионер женской команды Азербайджана, уступив лишь будущей чемпионке, француженке Пришиле Гнетое, заняла третье место. Флориан в матче за "бронзу", победила представительницу из Германии Нору Банненберг.

В соревновании, в котором даются лицензионные очки за путевку на Олимпиаду в Токио, принимают участие 292 дзюдоиста из 35 стран.