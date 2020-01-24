Азербайджанец принес России долгожданную победу на чемпионате Европы по фигурному катанию

Стало известно, что представитель России Дмитрий Алиев, который завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Грац, является азербайджанцем.

Как передает Report, об этом двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что Артур Даниелян завоевал серебряную, Морис Квителашвили - бронзовую медали, и написал "Первый Кавказский подиум на чемпионате Европы".

Информацию подтвердил генсек Азербайджанской федерации фигурного катания Фуад Гулиев.

Армянин Даниелян, так же, как и Алиев, выступал за Россию. Квителашвили поднялся на пьедестал почета как представитель Грузии.

С другой стороны, 21-летний Алиев стал первым представителем России за последние 8 лет, завоевавшим титул чемпиона Европы в одиночном фигурном катании среди мужчин. Предыдущий чемпион континента из соседней страны Евгений Плющенко стал первым в аналогичных соревнованиях в британском Шеффилде в 2012 году.

Алиев родился в городе Ухта Республики Коми, но с 2013 года проживает в Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы Азербайджан представляли Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев занял в одиночной программе 9-е место, Рябова вступит в борьбу сегодня.