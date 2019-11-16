​Азербайджан завоевал очередную лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Сборная Азербайджана по велоспорту завоевала лицензию на Летнюю Олимпиаду-2020 в Токио в гонке по шоссе.

Как передает Report, об этом Национальный олимпийский комитет и национальную федерацию велоспорта Азербайджана проинформировал письмом Международный союз велосипедистов (UCI).

Согласно регламенту Союза, завершились лицензионные турниры к Олимпиаде, и представители 50-и лучших стран получили право представлять 130 велогонщиков в Токио. Сборная Азербайджана (Эльчин Асадов, Самир Джабраилов, Муса Микаилзаде, Микаил Сафарли и Махмуд Мамедов), выступая под руководством Абульфаза Мамедова, набрала на турнирах 894 очка, заняв 44-е место.

Позже федерация сама определит велогонщика, который будет представлять страну на Олимпиаде.