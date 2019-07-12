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Азербайджан завоевал 5-ю медаль на Универсиаде

Азербайджан завоевал 5-ю медаль на Универсиаде

На продолжающейся в Неаполе XXX Летней Универсиаде Азербайджан завоевал 5-ю медаль.

Как сообщает Report, Патимат Абакарова (таэквондо) стала обладательницей бронзовой медали. 

Обыграв в весовой категории 53 кг соперниц из Китая (18:0), России (11:5) и Германии (5:2), Абакарова обеспечила путевку в полуфинал. Однако, на пути к финалу ей не удалось превзойти спортсменку из Южной Кореи - 0:1.

Отметим, что до этого атлет Назим Бабаев и спортивная гимнастка Марина Некрасова стали обладателями золотых медалей, дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, а команда - бронзовую медаль. 

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