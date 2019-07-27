Министр: Азербайджан провел Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль на высоком уровне

Сегодня Операционный комитет XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля провел пресс-конференцию.

Как сообщает Report, в пресс-конференции приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Европейских Олимпийских комитетов Нильс Найгард и председатель координационной комиссии Европейских Олимпийских комитетов Джордж Висачки.

По словам А.Рагимова, лидером среди медалистов является Россия, а на втором месте среди 48 стран, по всей вероятности, расположится сборная Азербайджана. В настоящее время в копилке нашей сборной 23 медали.

Министр отметил, что доволен результатами сборной Азербайджана: "На предыдущих Летних европейских юношеских олимпийских фестивалях мы завоевывали мало медалей, что, разумеется, нас не устраивало. А в родных стенах мы представлены во всех видах спорта, что отразилось и на численности медалей".

Напомним, фестиваль проходил с 21 по 27 июля.