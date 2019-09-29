Азербайджан принял участие в Тбилисском марафоне - ФОТО

В столице Грузии Тбилиси прошел восьмой "Тбилисский марафон".

Как передает грузинское бюро Report, в благотворительном марафоне приняли участие 2700 любителей бега.

Зона старта и финиша марафона была организована перед гимназией № 1, расположенной на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Атлеты пробежали 10 и 21 километр по центральным дорогам города.

В рамках "Тбилисского марафона" в беге на 0,5–1,2 км., приняли участие и дети.

Помимо Грузии, на марафоне были представлены атлеты из Азербайджана, Казахстана, Украины, Армении и других стран. Около 30 участников из Азербайджана приняли участие в этом марафоне.

Среди многочисленных азербайджанских фанатов также были посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и сотрудники посольства.