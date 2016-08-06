Азербайджанcкий боксер: В случае победы в Рио планирую завершить карьеру

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Задача на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро поставлена максимальная - выиграть золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов; победа позволит на пике завершить спортивную карьеру.

Как сообщает Report со ссылкой на "Р-Спорт", об этом заявил азербайджанский боксер Альберт Селимов.

"Состояние готовности у меня хорошее, думаю, что к началу боев подойду в оптимальной форме, - заявил Селимов. - Я всегда, даже когда меня не считают фаворитом турнира, ощущаю себя фаворитом. Потому что знаю свои возможности и думаю, что с помощью всевышнего все будет нормально. Я нацелен только на первое место. Моя задача - выиграть золото, и в случае победы в Рио-де-Жанейро я планирую завершить карьеру".

По мнению спортсмена, успех позволит покинуть спорт на пике.

"Я столько труда вложил в бокс, столько перетерпел за годы карьеры, что очень хочется завершить ее на максимуме, - подчеркнул спортсмен. - И сейчас я чувствую себя отлично и готов к этому. Главный конкурент - его нет, все соперники - конкуренты. Это Олимпийские игры, здесь каждый спортсмен опасен, поэтому надо по максимуму настраиваться на каждый бой. Это не чемпионат мира или Европы, это Олимпийские игры, это совсем другое измерение".

"Кубинец (бронзовый призер Игр-2012, трехкратный чемпион мира) Ласаро Альварес - это, конечно, очень сильный противник, но нет непроходимых соперников. Главное - быть в хорошей форме и уверенным в своих силах", - заключил спортсмен.