Азербайджану не удастся повторить рекорд медалей Рио-2016

Сегодня еще один представитель Азербайджана принял участие на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня еще один представитель Азербайджана принял участие на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report, боксер Джавид Челебиев (63 кг) проиграв со счетом 1:4 представителю Армении Ованесу Бачкову, остановил борьбу на Олимпиаде.

Таким образом, количество азербайджанских спортсменов, прекративших участие в Олимпийских играх, достигло 23. Еще два спортсмена были награждены медалями. Один из них завоевал серебряную медаль, другой, как минимум, получил бронзовую медаль.

Это означает, что Азербайджан не сможет повторить рекорд из 18 медалей на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио. В ближайшие дни можно будет выиграть максимум 15 медалей, что означает шанс выиграть 17 медалей подряд.