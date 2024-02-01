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Азербайджанскому спортсмену предложили бой со звездой UFC

Азербайджанскому спортсмену предложили бой со звездой UFC Азербайджанскому бойцу смешанного стиля Рафаэлю Физиеву предложили бой со звездой UFC (международной спортивной организации Ultimate Fighting Championship) Дастином Порье.
Индивидуальные
1 февраля 2024 г. 16:15
Азербайджанскому спортсмену предложили бой со звездой UFC

Азербайджанскому бойцу смешанного стиля Рафаэлю Физиеву предложили бой со звездой UFC (международной спортивной организации Ultimate Fighting Championship) Дастином Порье.

Как сообщает Report, об этом 30-летний спортсмен заявил в интервью The AllStar.

По словам Физиева, он не смог принять бой из-за травмы: "Мой менеджер позвонил и сказал: "UFC хочет, чтобы ты дрался с Порье". Я расстроился, потому что не был готов. Ранее мне предлагали бой в Лондоне. Но на следующий день я повредил колено. Я хочу драться с Порье, но мое колено еще не зажило. Что бы ни случилось, я рад, что UFC по-прежнему верит в меня, несмотря на два поражения подряд".

Напомним, что в своем последнем поединке азербайджанский боец проиграл поляку Матеушу Гамроте техническим нокаутом, поскольку не смог продолжить бой из-за травмы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı idmançıya UFC ulduzu ilə döyüşmək təklif olunub

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