Азербайджанский велосипедист стал победителем соревнования Tour de Maroc

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Член континентальной велосипедной команды Азербайджана Synergy Baku Эльчин Асадов стал победителем 7-го этапа соревнования Tour de Maroc, проходящего в Марокко.

Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, разница между вырвавшимся вперед членом сборной Elit и остальными участниками в заезде на 184,5 км в определенный момент времени составил более 7 минут.

Сохранивший эту разницу до конца Э.Асадов и марроканский спортсмен Хатим Камручи прошли дистанцию за 4 часа 57 минут и 11 секунд. Согласно фотофинишу, победителем этапа назван Э.Асадов.

Другой член Synergy Baku Йосип Румач отстал на 18 секунд и завершил дистанцию третьим. Румач сохраняет майку "короля гор", присваиваемого наилучшим велосипедистам, ездящим по горным местностям.

Отметим, что 1 и 4 этапы Tour de Maroc завершились победой другого члена сборной Азербайджана Elit Кирилла Позднякова, в общей классификации он занимает 3 позицию.