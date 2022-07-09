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Азербайджанский велогонщик стал победителем международного турнира

Азербайджанский велогонщик стал победителем международного турнира Завершился I этап международного велотурнира "Дорогая Шуша".
Индивидуальные
9 июля 2022 г. 12:53
Азербайджанский велогонщик стал победителем международного турнира

Завершился I этап международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, победителем соревнований в индивидуальной гонке на 21 км, проходивших в Пираллахинском районе вблизи парка Нерекенд, стал член сборной Азербайджана Эльчин Асадов, выступающий в турецком континентальном клубе Sakarya BB Pro Team. Он финишировал за 26 минут 18 секунд.

Другой велогонщик сборной Муса Микаилзаде, отставший от лидера на 13 секунд, занял второе место. Кристиан Цветков из румынского "Стяуа" с результатом 26,58 минуты стал третьим.

Отметим, что II этап соревнований пройдет 10 июля. Соревнования будут стартовать от Физулинского международного аэропорта и продолжатся до отеля “Карабах” в Шуше. В последний день спортсмены будут соревноваться в групповой гонке на 71 км.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan velosipedçisi beynəlxalq turnirin qalibi olub

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