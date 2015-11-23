Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате мира

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира в американском городе Хьюстон азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов завоевал бронзу.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен с успехом выполнил вторую попытку в рывке.

Вначале он поднял 137 кг, затем справился со 141 кг. Последнюю попытку в 143 кг он не смог одолеть. Христов получил маленькую бронзовую медаль в рывке.

В толчке Христов вначале поднял 171 кг, а затем 176 кг. В последней попытке он попытался преодолеть европейский рекорд в 181 кг, однако она была безуспешной. Несмотря на это, молодой тяжелоатлет также занял 3-е место в этих упражнениях.

В сумме Христов набрал 317 кг (141+176) и стал бронзовым призером чемпионата мира.

Отметим, что Валентин Христов в 2012 году завоевал бронзу на Лондонских летних олимпийских играх. Он является двукратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира и неоднократным чемпионом Азербайджана среди молодежи, 11-кратным рекордсменом Европы, победителем многих международных турниров.