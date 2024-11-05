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Азербайджанский тяжелоатлет: Я постараюсь достичь еще больших результатов в будущем

Азербайджанский тяжелоатлет: Я постараюсь достичь еще больших результатов в будущем Я постараюсь достичь еще больших результатов в будущем.
Индивидуальные
5 ноября 2024 г. 08:15
Азербайджанский тяжелоатлет: Я постараюсь достичь еще больших результатов в будущем

Я постараюсь достичь еще больших результатов в будущем.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил азербайджанский тяжелоатлет Али Шукюрлу, который успешно выступил на первенстве Европы, прошедшем в польском городе Рашин.

"Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в мою победу, включая руководство Федерации тяжелой атлетики. У нас был долгий тренировочный сбор. На чемпионате Европы я завоевал две бронзовые и одну серебряную медаль", - сказал спортсмен.

Отметим, что А. Шукюрлу выиграл серебряную медаль, подняв 173 кг в рывке. В толчке он поднял 201 кг и завоевал бронзовую награду. В сумме Шукюрлу также попал в тройку лидеров, подняв общий вес 374 кг (173+201) и заняв третье место на пьедестале почета.

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике завоевала на первенстве Европы среди юниоров и U-23 в общей сложности 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых. В том числе золотые медали завоевали Равин Алмамедов и Омар Джавадов.

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Версия на английском языке Azerbaijani weightlifter: "I will try to achieve even greater results in future"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ağırlıqqaldıranı: Çalışacağam ki, gələcəkdə daha böyük nəticələr əldə edim

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