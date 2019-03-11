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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзу в юношеском Чемпионате мира - ФОТО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В городе Лас-Вегас (США) стартовал восьмой юношеский Чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, в соревновании принимают участие около 200 атлетов из 50 стран мира, включая Азербайджан.

Сегодня на мостик вышел победитель юношеского первенства Европы Рустам Гасымов, выступающий в весовой категории 67 килограммов.

Азербайджанский атлет успешно выполнил все три подхода в рывке и с результатом в 121 килограмм занял третье место и удостоился бронзы в данном упражнении.

В движении толчком Рустам показал результат в 143 килограмма и занял седьмое место. По сумме двух показателей в 264 килограмма (121+143) Гасымов занял итоговое пятое место в двоеборье.

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