Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом мира в составе казахстанской сборной

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов стал чемпионом мира в составе национальной сборной Казахстана.

Как сообщает Report, 22-летний спортсмен стал победителем на мундиале в американском городе Хьюстон.

Рагимов в весовой категории 77 кг поднял в рывке 165 кг, а в толчке - 201 кг, в итоге двух упражнений набрал 372 кг. Представитель Южной Кореи Кванг Сонг Ким также набрал 372 кг, однако Н.Рагимов (75,88) получил преимущество над своим южнокорейским соперником (76,76) из-за меньшего веса, и получил золотую медаль.

Представители Азербайджана в этой весовой категории Эльхан Алигулузаде поднял 357 кг (154+203) и занял 6-е место, а Афган Байрамов занял 29-е место, подняв 324 кг (140+184).