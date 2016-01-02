​Азербайджанский тяжелоатлет попал в список лучших спортсменов Казахстана

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Одно из влиятельных агентств Казахстана "Kazinform" составило рейтинг 10 лучших спортсменов 2015 года.

Как заявляет Report, в список попал также азербайджанец, тяжелоатлет Ниджат Рагимов.

На прошедшем в 2015 году в Хьюстоне чемпионате мира Н.Рагимов принес сборной Казахстана первую золотую медаль в весовой категории 77 кг. В списке агентства он на 9 месте. В лучшую десятку также попали трое тяжелоатлетов - двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин, серебряный призер чемпионата мира в весовой категории 69 кг Жазира Жаппаркуль и чемпион мира Александр Зайчиков в весовой категории 105 кг. Ильин находится на 1-ой, Жаппаркуль - 8-ой, Зайчиков - 10-ой ступени.

Остальными шестью лучшими спортсменами признаны - профессиональный боксер Геннадий Головкин, боксер Канат Ислам, дзюдоист Елдос Сметов, фигуристы Денис Тен и Элизабет Турсынбаева, а также лыжница Жанбота Алдабергенова.

Отметим, что ранее Ниджат Рагимов выступал в сборной Азербайджана. В составе сборной он стал победителем I Летних юношеских олимпийских игр 2010 года.