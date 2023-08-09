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​​​​​​​Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ

​​​​​​​Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал победителем II Игр СНГ, проходивших в Беларуси
Индивидуальные
9 августа 2023 г. 16:19
​​​​​​​Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал победителем II Игр стран СНГ, проходивших в Беларуси.

Как сообщает Report, спортсмен превзошел всех своих соперников в весовой категории 109 кг.

Он завоевал золотую медаль, с результатом 393 кг (177+216) и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Али Шюкюрлу, выступавший в том же весе, занял 5-е место с результатом 300 кг (130+170).

Отметим, что в соревнованиях по тяжелой атлетике, организованных в зале Ледового дворца спорта в Гродно, принимают участие свыше 150 спортсменов.

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