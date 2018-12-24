Очередной азербайджанский тяжелоатлет дисквалифицирован на 4 года

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Назван срок дисквалификации еще одного азербайджанского тяжелоатлета Азера Мамедли, в организме которого был обнаружен запрещенный препарат.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), выступающий в весовой категории +105 кг 23-летний спортсмен дисквалифицирован на 4 года.

В организме А.Мамедли был обнаружен запрещенный этиохоланол, его наказание вступило в силу с 17 июля 2018 года.

По данным IWF, образцы анализов трех азербайджанских тяжелоатлетов - Азера Мамедли, Эльмара Алыева и Гусейна Исмайлова показали положительный результат допинг-пробы. Срок дисквалификации последних двух спортсменов пока не объявлен.

Отметим, что некоторое время назад IWF объявил о дисквалификации на четыре года победительницы IV Исламских игр солидарности "Баку 2017" Анастасии Ибрагимли.