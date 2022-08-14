Азербайджанский триатлонист занял 14-е место на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов занял 14-е место на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Мюнхене.

Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов занял 14-е место на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Мюнхене.

Как сообщает Report , 35-летний спортсмен преодолел дистанцию ​​1500 метров на воде за 18 минут 37 секунд.

Затем Р.Певцов преодолел на велосипеде 40-километровую дистанцию ​​за 51 минуту 16 секунд. Триатлонист завершил последний этап соревнований - бег на 10 километров с показателем в 32 минуты 6 секунд.

Спортсмен занял 14-е место в общем зачете, преодолев общую дистанцию за 1 час 43 минуты 1 секунду. Победителем турнира, в котором соревновался 71 атлет, стал француз Лео Бержере.