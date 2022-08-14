Азербайджанский триатлонист занял 14-е место на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов занял 14-е место на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Мюнхене.
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Затем Р.Певцов преодолел на велосипеде 40-километровую дистанцию за 51 минуту 16 секунд. Триатлонист завершил последний этап соревнований - бег на 10 километров с показателем в 32 минуты 6 секунд.
Спортсмен занял 14-е место в общем зачете, преодолев общую дистанцию за 1 час 43 минуты 1 секунду. Победителем турнира, в котором соревновался 71 атлет, стал француз Лео Бержере.