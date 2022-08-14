О нас

Азербайджанский триатлонист занял 14-е место на чемпионате Европы

Азербайджанский триатлонист занял 14-е место на чемпионате Европы Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов занял 14-е место на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Мюнхене.
Индивидуальные
14 августа 2022 г. 15:14
Азербайджанский триатлонист занял 14-е место на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов занял 14-е место на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Мюнхене.

Как сообщает Report, 35-летний спортсмен преодолел дистанцию ​​1500 метров на воде за 18 минут 37 секунд.

Затем Р.Певцов преодолел на велосипеде 40-километровую дистанцию ​​за 51 минуту 16 секунд. Триатлонист завершил последний этап соревнований - бег на 10 километров с показателем в 32 минуты 6 секунд.

Спортсмен занял 14-е место в общем зачете, преодолев общую дистанцию за 1 час 43 минуты 1 секунду. Победителем турнира, в котором соревновался 71 атлет, стал француз Лео Бержере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan triatlonçusu Avropa çempionatında 14-cü olub

Самое читаемое

Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi