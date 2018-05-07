Азербайджанский триатлонист стал победителем Кубка мира

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов стал победителем Кубка мира в китайском Ченгду.

Как сообщает Report, после плавания и велосегмента 31-летний спортсмен шел в лидирующей группе спортсменов, но определяющим фактором, принесшим ему победу на Кубке мира, стал бег. 2,5 км он преодолел за 7 минут и 3 секунды, продемонстрировав наилучший результат среди всех участников. Его показатель по времени за финальный турнир, прошедший в формате суперспринта, оказался равен 28 минутам и 18 секундам. Ростислав на 2 секунды опередил француза Феликса Дюшампа и Родриго Гонсалеса из Мексики.

Отметим, что Ростислав Певцов в текущем году выиграл серебро Кубка Европы в Гран-Канарии, а также стал вторым на Открытом чемпионате Африки в Шарм-эль-Шейхе.