Азербайджанский триатлонист: Если бы организаторов заботило здоровье спортсменов, соревнования не прошли бы на Сене

Если бы организаторы действительно заботились о безопасности спортсменов, они бы не запланировали соревнования на Сене.

Если бы организаторы действительно заботились о безопасности спортсменов, они бы не запланировали соревнования на Сене.

Об этом Report сказал азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов, комментируя возникшие на соревнованиях в Париже проблемы, связанные с качеством воды в Сене.

По его словам, указанные проблемы вызвали стресс у всех участников.

"Два наших тренировочных заплыва были отменены накануне старта из-за того, что вместе с проливными дождями в Сену стекли сточные воды. Мы надеялись, что вода очистится до начала соревнований. Однако в 4 часа утра в день старта мы узнали, что он был перенесен на следующий день. У них было 8 сценариев старта, и мы просто ждали начала. Я думаю, что изначально не стоило проводить соревнования на Сене. Год назад уже был прецедент отмены плавания на тестовых соревнованиях, и организаторы начали продумывать различные сценарии. Они планировали провести соревнования в одном из самых красивых мест Парижа, но, к сожалению, не учли мнение спортсменов. Отсрочка старта, неопределенность с дистанцией, выбор, будет ли это триатлон или дуатлон, - все это вызвало большой стресс у спортсменов", - отметил он.

37-летний триатлонист также объяснил причины рвоты у некоторых спортсменов: "Что касается спортсменов, у которых на финише наблюдалась рвота, то это довольно типичная реакция на перегрузку и жару. Насколько мне известно, спортсменка из Бельгии провела в больнице 4 дня из-за отравления."

Р. Певцов также прокомментировал состояние своего здоровья, отметив, что после старта чувствовал себя хорошо, однако был расстроен из-за потери шансов на высокие места из-за прокола колеса велосипеда на втором круге. "Сейчас я немного неважно себя чувствую, но не думаю, что в этом виновата грязная вода Сены", - добавил он.

Азербайджанский спортсмен занял 43-е место в гонке, завершив дистанцию за 1 час 50 минут и 36 секунд.