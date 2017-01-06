Азербайджанский тренер: Работая в России, могу быть более полезным для своей нации

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские дзюдоисты показали прекрасное выступление на Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Выступление каждого из 6 дзюдоистов было потрясающим".

Об этом Report заявил ответственный за развитие дзюдо в Северо-западном федеральном округе РФ Эльман Гурбанов.

Наш соотечественник, находящийся в Баку в связи с семинаром, организованным Международной федерацией дзюдо (IJF) для судей и тренеров, также коснулся нынешнего положения данного вида спорта в Азербайджане: "Завоеванные на "Рио-2016" 2 серебряные медали являются большим достижением. На данный момент этот вид спорта в Азербайджане развивается".

Специалист заявил, что очень обрадовался, услышав статистику на открытии семинара IJF: "Азербайджан маленькая страна с населением около 10 млн человек. Население России достигает 140 млн человек. Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев сказал, что на сегодняшний день данным видом спорта в стране занимается 10 тыс. человек, в то время, как в России этот показатель не превышает 20 тыс."

Э.Гурбанов сказал, что не получал приглашения по поводу работы в Азербайджане. Он заявил о намерении продолжить деятельность в России: "Я построил свою работу в России. Думаю, что, работая в РФ, могу быть более полезным для своей нации".

Отметим, что Э.Гурбанов предложил сборной Азербайджана свою воспитанницу Ксению Тугуши.