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Азербайджанский тренер: Наша цель - увеличить количество медалей в 2023 году

Азербайджанский тренер: Наша цель - увеличить количество медалей в 2023 году ”Наша цель - успешно выступить на соревнованиях в 2023 году и увеличить количество медалей".
Индивидуальные
11 января 2023 г. 18:15
Азербайджанский тренер: Наша цель - увеличить количество медалей в 2023 году

”Наша цель - успешно выступить на соревнованиях в 2023 году и увеличить количество медалей".

Об этом Report сказала тренер секции художественной гимнастики Олимпийских спортивных комплексов в Загаталы и Гахе Севда Рамазанова.

С.Рамазанова оценила тренировочные сборы, которые они провели на Национальной гимнастической арене. Она сказала, что в Баку пройдут шестидневные тренировки: “На тренировках ребята повышают общую физическую подготовку, изучают технику работы с предметами. В этом нам помогает опытный тренер Сабина Гаратова. Выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за создание условий для сбора”.

Отметим, что Севда Рамазанова работает тренером секции художественной гимнастики Олимпийских спортивных комплексов в Загаталы и Гахе с 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı məşqçi: “Məqsədimiz 2023-cü ildə medalların sayını artırmaqdır”

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