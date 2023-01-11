Азербайджанский тренер: Наша цель - увеличить количество медалей в 2023 году

”Наша цель - успешно выступить на соревнованиях в 2023 году и увеличить количество медалей".

”Наша цель - успешно выступить на соревнованиях в 2023 году и увеличить количество медалей".

Об этом Report сказала тренер секции художественной гимнастики Олимпийских спортивных комплексов в Загаталы и Гахе Севда Рамазанова.

С.Рамазанова оценила тренировочные сборы, которые они провели на Национальной гимнастической арене. Она сказала, что в Баку пройдут шестидневные тренировки: “На тренировках ребята повышают общую физическую подготовку, изучают технику работы с предметами. В этом нам помогает опытный тренер Сабина Гаратова. Выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за создание условий для сбора”.

Отметим, что Севда Рамазанова работает тренером секции художественной гимнастики Олимпийских спортивных комплексов в Загаталы и Гахе с 2019 года.