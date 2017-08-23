Азербайджанский тхэквондист завоевал золото Универсиады

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Харчегани завоевал золото на 29-й Летней Универсиаде в Тайпей.

Как сообщает Report, 26-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 80 кг, вступил в борьбу в 1/16 финала. Сначала он одолел португальца Жан Мичеля Фернандеса со счетом 29:1, затем россиянина Богдана Гречкина – 25:8, японца Хидерони Эбати – 32:15. Чемпион мира в полуфинале со счетом 12:4 выиграл местного тхэквондиста Вея Тинга Лиу. В решающей встрече он победил испанца Рауля Мартинеза Гарсию со счетом 6:3.

Отметим, что в этой Универсиаде Азербайджан завоевал всего 4 медали, из которых 2 золотые. Вчера другой тхэквондист Айхан Тагизаде (68 кг) стал обладателем серебряной медали. Еще раньше дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) завоевал золотую, Фирудин Дадашев (90 кг) – бронзовую медали.