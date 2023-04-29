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Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы

Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы Азербайджан официально завоевал свою первую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 11:11
Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы

Азербайджан официально завоевал свою первую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, член клуба "Alpman" Салима Гулиева поднялась на почетное место.

В молодежном первенстве спортсменка, выступающая в весовой категории до 42 кг, в 1/8 финала со счетом 2:0 одолела британку Джину Бэйн (Академия тхэквондо“Horizon”). Затем она с тем же счетом обыграла Стефани Николаев из немецкого клуба “TVBB Elite”.

В полуфинале Гулиева с таким же счетом обыграла Василику Пападопулос (“Achilleas Egaleo”, Греция). В финале тхэквондистка встретилась с Михалиной Вробель (Польша). Проиграв сопернице со счетом 1:2, Гулиева заняла второе место.

Отметим, что соревнования завершатся 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçusu klublararası Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

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