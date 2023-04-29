Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы

Азербайджан официально завоевал свою первую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в столице Болгарии Софии.

Азербайджан официально завоевал свою первую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report , член клуба "Alpman" Салима Гулиева поднялась на почетное место.

В молодежном первенстве спортсменка, выступающая в весовой категории до 42 кг, в 1/8 финала со счетом 2:0 одолела британку Джину Бэйн (Академия тхэквондо“Horizon”). Затем она с тем же счетом обыграла Стефани Николаев из немецкого клуба “TVBB Elite”.

В полуфинале Гулиева с таким же счетом обыграла Василику Пападопулос (“Achilleas Egaleo”, Греция). В финале тхэквондистка встретилась с Михалиной Вробель (Польша). Проиграв сопернице со счетом 1:2, Гулиева заняла второе место.

Отметим, что соревнования завершатся 30 апреля.