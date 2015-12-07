​Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В столице Мексики городе Мехико прошли соревнования Гран-при по тхэквондо.

Как сообщает Report, Гран-при носил лицензионный характер на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Хотя соревнующийся азербайджанский спортсмен Радик Исаев (+80 кг) не смог попасть в список призеров, по набранным рейтинговым очкам ему удалось завоевать путевку на "Рио-2016". В своей весовой категории он стал третьим с 327.67 очками.