Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге тхэквондистов.
Как сообщает Report, декабрьский рейтинг опубликован на официальном сайте Всемирной федерации тхэквондо.
Магомедов в весовой категории 58 кг удержал свою позицию с 120 очками. Лидером рейтинга стал южнокорейский спортсмен Пак Тхэ Джун, набравший 200 очков.
Напомним, в финале Олимпийских игр Гашим Магомедов уступил Пак Тхэ Джуну. Поединок завершился досрочно из-за травмы азербайджанского спортсмена.