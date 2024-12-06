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Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге

Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Гашим Магомедов занял второе место в мировом рейтинге среди тхэквондистов по итогам 2024 года.
Индивидуальные
6 декабря 2024 г. 10:47
Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге тхэквондистов.

Как сообщает Report, декабрьский рейтинг опубликован на официальном сайте Всемирной федерации тхэквондо.

Магомедов в весовой категории 58 кг удержал свою позицию с 120 очками. Лидером рейтинга стал южнокорейский спортсмен Пак Тхэ Джун, набравший 200 очков.

Напомним, в финале Олимпийских игр Гашим Магомедов уступил Пак Тхэ Джуну. Поединок завершился досрочно из-за травмы азербайджанского спортсмена.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Olympic medalist closes 2024 ranked second globally
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı 2024-cü ili reytinqdə ikinci pillədə başa vurub

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