Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге

Азербайджанский тхэквондист сохранил второе место в мировом рейтинге

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Гашим Магомедов занял второе место в мировом рейтинге среди тхэквондистов по итогам 2024 года.

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Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Гашим Магомедов сохранил второе место в мировом рейтинге тхэквондистов. Как сообщает Report, декабрьский рейтинг опубликован на официальном сайте Всемирной федерации тхэквондо. Магомедов в весовой категории 58 кг удержал свою позицию с 120 очками. Лидером рейтинга стал южнокорейский спортсмен Пак Тхэ Джун, набравший 200 очков. Напомним, в финале Олимпийских игр Гашим Магомедов уступил Пак Тхэ Джуну. Поединок завершился досрочно из-за травмы азербайджанского спортсмена. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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