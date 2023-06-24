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Азербайджанский тхэквондист: я упустил золото из-за судейской ошибки

Азербайджанский тхэквондист: я упустил золото из-за судейской ошибки Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашев, завоевавший серебряную медаль на III Европейских играх в Польше, заявил, что упустил золото турнира из-за судейской ошибки.
Индивидуальные
24 июня 2023 г. 01:55
Азербайджанский тхэквондист: я упустил золото из-за судейской ошибки

Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашев, завоевавший серебряную медаль на III Европейских играх в Польше, заявил, что упустил золото турнира из-за судейской ошибки.

В беседе с сотрудником Report спортсмен отметил, что очень хотел взять золотую медль Игр.

"Выйти в финал такого соревнования – большое достижение. Разумеется, я хотел победить. Я даже был очень близок к этому. Но в последние 8 секунд я упустил золотую медаль из-за ошибки арбитра", - сказал он.

Тхэквондист, проигравший испанцу Уго Ариеле Васкесу в финале весовой категории 54 кг, сказал, что не следует расстраиваться по этому поводу.

"Порой бывают несправедливые моменты. Спортсмен, с которым я бился в финале, был серебряным призером последнего чемпионата мира. Нам нужно смотреть в будущее", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçusu: "Hakimin səhvi ucbatından qızıl medal əldən çıxdı"

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