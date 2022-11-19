Азербайджанский тхэквондист вступает в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов сегодня вступает в борьбу на чемпионате мира в Гвадалахаре, Мексика

Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов сегодня вступает в борьбу на чемпионате мира в Гвадалахаре, Мексика.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 54 кг спортсмен встретится лицом к лицу с представителем Китая Сяо Чжоу.

Накануне другой тхэквондист из Азербайджана Садри Хамидреза в весовой категории 63 кг проиграл свою первую встречу узбеку Ниязу Пулатову.

Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира по тхэквондо представлен восьмью спортсменами. Первую и пока единственную медаль завоевал Джавад Агаев, взяв "бронзу" в весе 68 кг.