Азербайджанский тхэквондист вступает в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов сегодня вступает в борьбу на чемпионате мира в Гвадалахаре, Мексика.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 54 кг спортсмен встретится лицом к лицу с представителем Китая Сяо Чжоу.
Накануне другой тхэквондист из Азербайджана Садри Хамидреза в весовой категории 63 кг проиграл свою первую встречу узбеку Ниязу Пулатову.
Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира по тхэквондо представлен восьмью спортсменами. Первую и пока единственную медаль завоевал Джавад Агаев, взяв "бронзу" в весе 68 кг.