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    Азербайджанский тхэквондист стал двукратным чемпионом Европы

    Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев завоевал золотую медаль

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по таэквондо завоевала очередную медаль на чемпионате Европы в Казани.

    Как сообщает Report, азербайджанский тхэквондист Радик Исаев, выступавший в весовой категории свыше 87 кг, завоевал золотую медаль.

    Таким образом, 28-и летний спортсмен стал двукратным чемпионом Европы. В его активе также есть золотая медаль Олимпиады и чемпионата мира.

    Ранее на чемпионате Европы в Казани бронзовую медаль завоевали Патимат Абакаровой (49 кг) и Милад Беиги Харчегани (80 кг).

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