Азербайджанский тхэквондист стал двукратным чемпионом Европы

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по таэквондо завоевала очередную медаль на чемпионате Европы в Казани.

Как сообщает Report, азербайджанский тхэквондист Радик Исаев, выступавший в весовой категории свыше 87 кг, завоевал золотую медаль.

Таким образом, 28-и летний спортсмен стал двукратным чемпионом Европы. В его активе также есть золотая медаль Олимпиады и чемпионата мира.

Ранее на чемпионате Европы в Казани бронзовую медаль завоевали Патимат Абакаровой (49 кг) и Милад Беиги Харчегани (80 кг).