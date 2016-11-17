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    Азербайджанский тхэквондист стал бронзовым призером чемпионата мира

    Хотя Аяз Гамбарли прошел в полуфинал, попасть в финал ему не удалось

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В канадском городе Бурнаби стартовал чемпионат мира среди юниоров по тхэквондо.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну медаль.

    Хотя выступающий в весовой категории 45 кг Аяз Гамбарли прошел в полуфинал, попасть в финал ему не удалось и тхэквондисту пришлось довольствоваться бронзовой медалью.

    Отметим, что возглавляемая главным тренером Мамедом Абдуллаевым сборная Азербайджана участвует на чемпионате мира с 14 спортсменами. В соревнованиях ведут борьбу 846 спортсменов из 102 стран. 

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