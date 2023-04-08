Азербайджанский таэквондист получил лицензию на Европейские игры

В столице Румынии Бухаресте стартовал квалификационный турнир лицензионного характера к соревнованиям по таэквондо III Европейских игр.

В столице Румынии Бухаресте стартовал квалификационный турнир лицензионного характера к соревнованиям по таэквондо III Европейских игр.

Как сообщает Report , в первый день соревнований член сборной Азербайджана Сайяд Дадашев завоевал золотую медаль.

Азербайджанский таэквондист, выступавший в весовой категории 54 кг, в полуфинале победил грузина Дату Ахаладзе со счетом 2:0. В финале С.Дадашев с аналогичным счетом одолел украинца Максима Манекова и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, член сборной Азербайджана квалифицировался на Европейские игры - 2023, которые пройдут в польском Кракове.

Другой представитель азербайджанской сборной Ханоглан Керимов (63 кг) взял бронзу, уступив в полуфинале Кристиану Боргену из Норвегии со счетом 0:2.

Завтра к борьбе подключится Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг).

Отметим, что победитель каждой весовой категории получает право на участие в "Кракове-2023".

С. Дадашев стал 8-м азербайджанский таэквондистом, прошедшим отбор на III Европейские игры. До него право участия завоевали Гашим Магомедов (58 килограммов), Джавад Агаев (68 килограммов), Эльтадж Гафаров (74 килограмма), Талех Сулейманов (87 килограммов), Миная Акперова (46 килограммов), Патимат Абакарова (49 килограммов) и Фарида Азизова (67 килограммов).

Соревнования по таэквондо на Европейских играх пройдут 23-26 июня.