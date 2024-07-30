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Азербайджанский тхэквондист готовится к Олимпиаде вместе с турецким спортсменом

Азербайджанский тхэквондист готовится к Олимпиаде вместе с турецким спортсменом Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) продолжает заключительные тренировки в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Париже.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 16:59
Азербайджанский тхэквондист готовится к Олимпиаде вместе с турецким спортсменом

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) продолжает заключительные тренировки в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Париже.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, обладатель путевки на Олимпиаду присоединился к тренировкам в зале федерации, в которых участвует также известный турецкий тхэквондоист Дениз Дагделен.

Тренировки с победителем межклубного чемпионата Европы, а также турниров Trelleborg Open, Palastine Open, Dutch Open и Sofia Open рассчитаны на более успешное выступление азербайджанского тхэквондиста в Париже. Также проводятся контрольные поединки с Дагделеном, дважды завоевавшим золотую медаль Spanish Open и Turkish Open.

Гашим Магомедов отправится в Париж 2 августа в 07:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan taekvondoçusu Paris olimpiadasına Türkiyənin məşhur idmançısı ilə hazırlaşır

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