Азербайджанский теннисист завоевал бронзовую медаль на международном турнире во Франции

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде успешно выступил на турнире Euro Mini Champs во французском Шильтигхаейме.

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде успешно выступил на турнире Euro Mini Champs во французском Шильтигхаейме.

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в соревнованиях принимали участие 128 юных теннисистов в возрастной категории 13-14 лет.

О.Гулузаде в 1/16 финала оказался сильнее местного представителя, после чего в 1/8 финала обыграл болгарина. В четвертьфинале азербайджанский теннисист вновь оказался сильнее спортсмена из Франции, однако в шаге от финала Онур уступил румынскому сопернику. Встреча за третье место между представителями Азербайджана и Чехии завершилась победой первого.

Таким образом, Онур Гулузаде завоевал бронзовую медаль Euro Mini Champs.