Азербайджанский таэквондист завоевал золотую медаль на Кубке президента в Стамбуле

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль на Кубке президента в Стамбуле.
Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории до 58 кг в 1/16 финала одолел британца Хамеса Макентоша.
Следом Магомедов одолел соперника из Болгарии Христо Богданова, а в 1/4 финала одержал победу над Галгери Селимом (Венгрия). В полуфинале Магомедов вышел победителем из поединка с Мехметом Чичекгюлем из Турции.
В решающей встрече азербайджанский спортсмен завоевав титул чемпиона, одолев турецкого таэквондиста Ахмета Карадаша.