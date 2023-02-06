Азербайджанский таэквондист завоевал золотую медаль на Кубке президента в Стамбуле

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль на Кубке президента в Стамбуле.

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль на Кубке президента в Стамбуле.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории до 58 кг в 1/16 финала одолел британца Хамеса Макентоша.

Следом Магомедов одолел соперника из Болгарии Христо Богданова, а в 1/4 финала одержал победу над Галгери Селимом (Венгрия). В полуфинале Магомедов вышел победителем из поединка с Мехметом Чичекгюлем из Турции.

В решающей встрече азербайджанский спортсмен завоевав титул чемпиона, одолев турецкого таэквондиста Ахмета Карадаша.