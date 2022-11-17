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Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходившем в Гвадалахаре (Мексика).
Индивидуальные
17 ноября 2022 г. 09:41
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходившем в Гвадалахаре (Мексика).

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 68 кг Джавад Агаев в отборочном туре сначала сразился с представителем Таиланда Чайчоном Чо.

В следующем раунде Агаев одолел поляка Матеуса Шесновски.

В 1/8 финала представитель Азербайджана одержал победу над узбеком Улугбеком Рашитовым, а в 1/4 финала - над иорданцем Заидом Мустафой.

Джавад Агаев в полуфинале выиграл первый раунд у южнокорееца Квона Доюна, но проиграл в следующих двух раундах и вынужден был довольствоваться бронзовой медалью.

В женских соревнованиях Патимат Абакарова, выступающая в весовой категории 49 кг, выиграла квалификационный раунд у Анастасии Кокоси из Греции.

В следующем раунде бронзовый призер Олимпийских игр Рио-2016 уступила израильтянке Авишак Семберг и на стадии 1/16 финала она выбыла из борьбы.

Отметим, что ранее Талех Сулейманов (87 кг) в своем первом поединке проиграл Мехди Ходабахши, представляющему Сербию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan taekvondoçusu dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

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