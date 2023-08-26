Азербайджанский таэквондист стал чемпионом Европы

В столице Эстонии Таллинне азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы.

В столице Эстонии Таллинне азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы.

Как передает Report, наш спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, в финале победив нидерландского соперника, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, количество медалей нашей сборной на чемпионате континента в олимпийских весовых категориях увеличилось до 3. Серебряные медали завоевали Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг).

А молодежный чемпионат Европы, проходивший в Эстонии, наша команда завершила с 2 медалями. Серебро завоевала Салима Гулиева (42 кг), бронзу - Мохаммед Гасанли (45 кг).

Таким образом, на 2 чемпионатах Европы, которые продолжались 3 дня, азербайджанские тхэквондисты завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.